ФОТО: для обновления личных документов в Таллинне придется отстоять очередь

В последние недели в двух столичных бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Ласнамяэ и Мустамяэ выстраиваются очереди из ходатайствующих о новых удостоверениях личности.

В четверг в полдень, по словам сотрудников, достаточно многолюдно, но часы пик начинаются тогда, когда люди приходят после работы или в начале месяца после получения зарплаты.

В этом году ID-карты поменяют больше человек, чем обычно, так как в 2012 году были выданы первые карты, действующие в течение пяти лет. В этом году истечет срок действия приблизительно 200 000 ID-карт граждан Эстонии и 150 000 паспортов.

Работники бюро призывают следить за сроком действия документов, чтобы избежать многочасовых очередей в период отпусков, сообщила "Актуальная камера".

"Советуем, конечно, в марте, в период школьных каникул, родителям обратить внимание на документы их детей, чтобы в последнюю минуту не бежать их менять. Сейчас довольно большие очереди", - сказала заведующая бюро обслуживания Таммсааре Тийна Реккаро.

Для большего комфорта на веб-сайте Департамента полиции и погранохраны можно забронировать подходящее время для посещения бюро обслуживания, но ближайшие свободные даты в середине февраля будут предложены лишь на конец марта-начало апреля. Изготовление нового документа занимает до 30 дней, поэтому не стоит откладывать замену паспорта на последний момент.

"Стоит учитывать, что новый документ начинает действовать с того момента, как делается прошение, а не с того же числа, когда прошлый документ прекратил действовать", - сказала старший эксперт Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

Стоимость замены документов не поменялась - комплект из паспорта и ID-карты обойдется в 50 евро, а менять документы по отдельности выйдет дороже.

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Константина Свиридовского.