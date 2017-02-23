ФОТО: в бюро Департамента полиции и погранохраны появились очереди ходатайствующих о смене документов

В последние недели в двух столичных бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Ласнамяэ и Мустамяэ выстраиваются очереди из ходатайствующих о смене документов.

В четверг в полдень, по словам сотрудников, достаточно многолюдно, но часы пик начинаются тогда, когда люди приходят после работы или в начале месяца после получения зарплаты.

В этом году ID-карты поменяют больше человек, чем обычно, так как в 2012 году были выданы первые карты, действующие в течение пяти лет. В этом году истечет срок действия приблизительно 200 000 ID-карт граждан Эстонии и 150 000 паспортов.