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Голосование по вотуму недоверия Калеву Калло пройдет во вторник

Сам Калев Калло не видит причин для своей отставки. Фото: ERR
Cегодня 12:58
Рубрика: Эстония

Таллиннское городское собрание в предстоящий вторник, 31 января, соберется на свое внеочередное заседание.

В его повестке дня лишь один пункт - выражение недоверия председателю столичного парламента Калеву Калло. Текст вотума недоверия был передан политику в минувший четверг на очередной сессии горсорбрания.

Его подписали 20 оппозиционных депутатов из фракций Союза Отечества и Res Publica, Партии реформ и Социал-демократической партии.

По их оценке, в странах с развитой политической культурой человек, которому предъявлено обвинение в коррупции, не должен занимать столь высокий пост. Оппозиция наделась, что Калло добровольно подаст в отставку, но этого не произошло.

В ноябре 2015 года госпрокурор предъявил обвинение в коррупции отстраненному от должности мэру столицы Эдгару Сависаару, председателю Таллиннского горсобрания Калеву Калло, а также бывшему советнику горуправы и пятерым предпринимателям.

Обвинение касается взяток, запрещенных пожертвований и присвоения имущества.

Сергей Михайлов
Редактор

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