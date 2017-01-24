В лобовом столкновении с участием автобуса Тарту - Петербург пострадала пассажирка

Пострадавший в аварии внедорожник. Фото: Ecolines

В результате ДТП с участием автобуса фирмы Ecolines, следовавшего по маршруту Рига - Тарту - Санкт-Петербург, пострадала пассажирка. Автобус вылетел в кювет и не смог продолжить движение самостоятельно.

Авария произошла в субботу примерно в 70 километрах от Санкт-Петербурга.

"Во время движения автобуса со встречной полосы выехала легковая машина. Аварии избежать не удалось, после столкновения с машиной автобус съехал в кювет", - сообщил "Актуальной камере на русском языке" исполнительный директор Ecolines Элис Ковалев, добавив, что из-за аварии пострадала передняя часть автобуса и он не смог продолжить движение самостоятельно и был отбуксирован в Санкт-Петербург.

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, на место была вызвана скорая помощь, госпитализация не потребовалась.

"Пострадавшая имеет право обратиться к страховой компании виновника происшествия, т.е. легковой машины для возмещения ущерба, полученного в ДТП", - отметил Ковалев.

Всего на момент аварии в автобусе находилось 13 пассажиров, все они, по данным Ковалева, были пристегнуты.

По словам исполнительного директора Ecolines, во время поездки пассажиры автобуса также застрахованы от несчастных случаев. Для решения вопроса по страховой выплате пассажирка имеет право обратиться к компании-перевозчику.