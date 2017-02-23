Банк Эстонии не отказался от идеи продать мызу Маарду
Банк Эстонии намерен предпринять очередную попытку продать мызу Маарду - свой последний непрофильный актив.
Два года назад историческая недвижимость была выставлена на торги по цене 2 млн евро. Но найти покупателя тогда так и не удалось.
На этой неделе вице-председатель центробанка Мадис Мюллер направил письмо министру госуправления Михаилу Корбу и руководителю фирмы Riigi Kinnisvara Урмасу Сомелару, желая узнать, не изменилась ли их позиция относительно возможного отчуждения объекта государству.
Ранее министерство и управляющая государственной недвижимостью фирма Riigi Kinnisvara интереса к мызе не проявили.
По словам Мюллера, сейчас у Банка Эстонии есть несколько серьезных претендентов на покупку мызы Маарду.
Банк Эстонии приобрел комплекс исторических зданий в Маарду в 1993 году. Позднее они были отреставрированы.
Впервые в источниках мыза Маарду упоминается в 1397 году. В этом доме останавливался Петр I, а в пеструю галерею владельцев объекта входили как его супруга, позднее императрица Екатерина, так и другие представители выдающихся дворянских сословий.
После продажи мызы в Маарду у центробанка останется только комплекс зданий на бульваре Эстония в Таллинне.
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