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В новом сезоне от гриппа в Эстонии скончались три человека

Январь и февраль являются пиковыми месяцами распространения сезонного гриппа. Фото: Scanpix
Cегодня 11:33
Рубрика: Эстония

С начала сезона гриппа в Эстонии от этого заболевания скончались три человека. Все они входили в группы риска либо по возрасту, либо из-за наличия хронических заболеваний, а также не были вакцинированы.

Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил Департамент здоровья, отметив, что за неделю с 19 по 25 декабря за помощью к врачам в связи с заболеваниями вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 4650 человек, 49% из которых были дети.

При этом общее число заболеваний, несмотря на динамику роста, специалисты пока оценивают как низкое.

Интенсивная терапия из-за последствий гриппа потребовалась шести пациентам. Из них одному было 57, а остальным - свыше 65 лет. Все они относились к группе риска.

По словам главного специалиста центра гриппа Ольги Садиковой, особенностью сезона заболеваемости гриппом в этом году является его раннее начало. "Обычно мы начинам регистрировать вирусы гриппа в январе, а пик сезонной заболеваемости приходится на февраль и даже март, но в этом году заболевания гриппом начались на месяц раньше", - сказала Садикова.

Она добавила, что низкий уровень общего числа заболевших связан со школьными каникулами, потому что первыми жертвами вируса становятся именно дети. Другая причина может быть связана с праздниками, из-за которых многие могли отложить визит к врачу. В связи с этим фактическое число заболевших может быть пока не отражено в статистике.

Сергей Михайлов
Редактор

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