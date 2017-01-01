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Вымогавший деньги у женщин за их эротические фото и видео мужчина получил наказание

В интернете при общении следует соблюдать осторожность. Фото: Adikos/Creative Commons
Cегодня 11:45
Рубрика: Эстония

Пярнуский уездный суд признал виновным мужчину, который вымогал у шести женщин деньги и угрожал им в случае неуплаты обнародовать эротические фото или видео с их участием.

Суд приговорил 37-летнего Маргуса к шести месяцам реального тюремного заключения, остальная часть наказания (пять с половиной лет) назначена условно с пятилетним испытательным сроком, передает Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Аннели Эрм, Маргус, использовавший в интернете другое имя, на порталах знакомств общался с женщинами и уговаривал их сделать эротические фото или видео. Если женщины соглашались и посылали ему соответствующие файлы, то тогда он начинал требовать с них деньги - от 500 до 1000 евро.

Вымогателю отправили деньги на счет четыре женщины, суд удовлетворил их иски и потребовал взыскать с Маргуса в их пользу 2350 евро.

Виктор Сольц
Редактор

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