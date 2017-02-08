Исследование: в сфере социальной работы обучают слишком мало специалистов с профессиональным образованием и слишком много – с высшим

Пожилые люди ждут более широкого доступа к социальным услугам. Фото: Postimees/Scanpix

Согласно исследованию системы мониторинга и прогнозирования OSKA, анализирующей потребности в рабочей силе и требующиеся навыки, в будущем в сфере социальной работы будет не хватать работников по уходу с профессиональным образованием, но будет слишком много специалистов с высшим образованием.

По словам менеджера по развитию OSKA Тийи Рандма, в будущем необходимость в рабочей силе в сфере социальной работы вырастет из-за увеличения числа пожилых людей, передает ERR Uudised.

"Если в соответствии с потребностями рынка труда надо в два раза больше обучать работников по уходу с профессиональным образованием, то специалистов в сфере социальной работы, заканчивающих высшие учебные заведения, больше, чем необходимо на рынке труда", – сказала Рандма.

Почти половина закончивших учебные заведения по специальности социальная работа не работают по специальности, и это явное послание работодателям, что зарплата и условия труда социальных работников должны соответствовать их квалификации и рабочей нагрузке, сказал член правления ассоциации социальной работы Индрек Рохтла.

Из-за того, что родственники живут далеко друг от друга, работают за границей, уход за близкими надо организовывать с помощью услуги и поэтому исследование прогнозирует увеличение потребления социальных услуг.

Эксперты, привлеченные к составлению исследования, предлагают увеличить количество учебных мест по специальности социальная работа в профессиональном образовании, а также более гибкие возможности обучения и работы для работающих в этой сфере.

В высшем образовании придется сократить количество учебных мест по этой специальности и при наборе студентов больше учитывать мотивацию кандидатов и то, подходят ли они для работы в этой сфере.

Для того, чтобы навыки выпускников наилучшим образом отвечали потребностям рынка труда, учебным заведениям вместе с работодателями придется пересмотреть суть практики социальной работы, ее организацию и финансирование.