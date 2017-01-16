Пярнуский уездный суд приступает к рассмотрению дела об убийстве таксиста

Обвиняемые в убийстве пярнуского таксиста. Фото: власти ЭР

Первое заседание по делу о жестоком убийстве пожилого таксиста в январе прошлого года проведет сегодня Пярнуский уездный суд.

На скамье подсудимых окажутся братья Филип-Артур и Бенжамин. Согласно обвинению, 20-летний Филип-Артур и 18-летний Бенжамин нанесли 65-летнему водителю такси не менее 95 ударов ножом.

Убийство, по оценке следователей, было совершено с целью ограбления. Закон предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

Как писал rus.err.ee, 31 января 2016 года около 23 часов полиция получила сообщение о том, что в неустановленном месте в Пярнумаа у таксиста угнали автомобиль Mercedes-Benz.

С водителем — 65-летним мужчиной — связаться не удалось.

По предварительным данным, таксист в 20:34 получил вызов в деревню Пулли в Пярнумаа. Полиция установила, что автомобиль выехал за пределы Эстонии приблизительно в 22 часа через Икла.

Об этом сообщили коллегам в Латвии и Литве. С помощью литовских полицейских угнанный автомобиль задержали около Паневежиса. В нем находились граждане Эстонии, два брата Филип-Артур (20) и Бенжамин (18) Хийенурм.

Поиски пропавшего таксиста прекратили в понедельник, 1 февраля, после того, как в 11:05, недалеко от деревни Пулли в волости Сауга нашли труп мужчины.

Решением литовского суда братья, до приезда в Эстонию постоянно проживавшие в Великобритании, были арестованы. 4 марта Вильнюсский окружной суд принял решение об экстрадиции подозреваемых в убийстве.