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Бывший руководитель президентской канцелярии: отказываться от резиденции на мызе Liberty неправильно

Проект реконструкции летнего усадебного комплекса Liberty. Фото: RKAS
Cегодня 14:38
Рубрика: Эстония

Бывший директор президентской канцелярии Сийм Райе, который сейчас руководит Департаментом охраны памятников истории и культуры, считает, что в Кадриорге необдуманно приняли решение отказаться от реновации усадебного комплекса Liberty в Рокка-аль-Маре.

"Ни один президент не должен таким образом решать свои бытовые вопросы", – сказал Райе порталу ERR Uudised, добавив, что бывшему президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу также эта резиденция лично не была нужна.

"Ее использование было продумано, проект сделан, мы исследовали опыт других стран. Необходимость резиденции после этого никуда не исчезла и решение президента, находящегося в должности, не должно быть основанием для подобных шагов, – сказал Райе. – Гостеприимство и личное общение можно преобразовать в политическое и международное влияние. Резиденция президента – это не просто решение бытовых вопросов, а скорее инфраструктура для выполнения государственных задач".

Без внимания, по словам Райе, также нельзя оставлять то, что заброшенный усадебный комплекс Liberty при финансировании президентской канцелярии был бы приведен в порядок и остался бы в общественном пользовании как одно из представительских зданий государства.

Он отметил, что Музей под открытым небом отказался от мызы Liberty, зная, что в нем будет находиться официальная резиденция президента. "Теперь было бы логичным, что мыза вновь перешла в собственность музея".

Канцелярия президента решила отказаться от планов предыдущего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса отреставрировать за 4 млн евро поместье Liberty в Рокка-аль-Маре, чтобы устроить там резиденцию президента.

Ирина Киреева
Редактор

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