Комиссия по социальным делам Рийгикогу выработает позицию по лечебной конопле к маю

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Парламентская комиссия по социальным делам обещает не позднее мая 2017 года дать ответ на коллективные обращения об использовании конопли в медицинских целях и регулировании рынка конопли в Эстонии.

На состоявшемся в понедельник заседании комиссии было принято решение продолжить обсуждение коллективных обращений по поводу конопли в апреле, сообщила 13 февраля пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии Хелмен Кютт отметила, что комиссия решила привлечь к последующим дебатам больше экспертов. "Комиссия по социальным делам планирует в апреле обсудить с медиками и различными специалистами применение каннабиноидов по медицинским показаниям", - сказала Кютт.

По ее словам, регулирование рынка конопли выходит за рамки компетенции комиссии по социальным делам, поэтому будет запрошено мнение конституционной комиссии. "Но у комиссии по социальным делам есть ощущение, что с точки зрения здоровья менять регулирование рынка конопли нет оснований", - добавила Кютт.

Ранее в Рийгикогу поступили два обращения в связи с регулированием использования конопли в Эстонии. Одно обращение содержит предложения по организации производства и экспорта конопли в Эстонии, а во втором, поступившем от партии "зеленых", требуется обеспечить реальную доступность лекарств на основе конопли для нуждающихся в этом пациентов.

По оценке члена комиссии по социальным делам Марис Лаури, комиссии для выработки решения необходимо больше информации о применении конопли в медицинских целях.

По данным программы журналистских расследований "Инсайт", выходящей на телеканале ETV+, конопля остается фактически недоступной для пациентов в Эстонии, хотя юридически ее применение в медицинских целях разрешено.