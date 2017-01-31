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Вице-президентом ПАСЕ выбрали Марианне Микко

Марианне Микко Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 10:06
Рубрика: Эстония

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге были утверждены новые вице-президенты. Одним из них стала руководитель делегации Эстонии Марианне Микко.

По словам Микко, и будучи вице-президентом ПАСЕ она хотела бы продолжить работу в качестве докладчика по мониторингу Турции. "Прошедшие в начале января встречи с политиками, представителями СМИ и судьями Турции показали, что ситуация в стране – серьезная, но при желании властей можно быстро отменить чрезвычайное положение и вновь начать уважать права человека", – сказала Микко.

В этом году помимо Эстонии должность вице-президента заняли еще 18 государств. Вице-президенты при необходимости замещают президента Педро Аграмунта на посту председателя заседания.

Заседание ПАСЕ, которое проходит с 23 по 27 января в Страсбурге (Франция), посвящено ситуации демократических институтов на Украине, гуманитарному кризису в Газе, ситуации в Ливане, а также вызовам в сфере безопасности и региональной стабильности Европы. Также планируется обсудить нападения на журналистов и свободу слова в Европе.

В делегацию Эстонии помимо Марианне Микко также входят Райво Аэг, Еэрик-Нийлес Кросс, Яак Мадисон и Андрей Новиков.

Артур Тооман
Редактор

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