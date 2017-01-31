В Россию пытались незаконно ввезти шкурки песцов из Эстонии стоимостью 172 000 евро

Песец. Источник: Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr

Шкурки песцов общей стоимостью почти в 172 000 евро отправила в Москву эстонская фирма. Однако на погранпункте "Убылинка" Псковской таможни российско-латвийской границы при досмотре фуры был обнаружен незадекларированный товар - 1314 шкурок песцов. Российская таможня изъяла товар и завела уголовное дело по факту незаконного ввоза в страну стратегически важного товара.

В сопроводительных документах на груз было указано, что в фуре находятся светильники, запчасти для котлов, мех искусственный и рукавицы из искусственного меха. При проверке выяснилось, что в грузовике есть еще шкурки песцов, не указанные в таможенной декларации, сообщило Северо-западное таможенное управление РФ.

По заключению эксперта данный товар представляет собой невыделанные шкурки песца и классифицирован как "сырье пушно-меховое, шкурки голубого вуалевого песца целые".

Всего таможенники насчитали 1314 шкурок, общей стоимостью в почти 172 000 евро.

Поскольку пушнина включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, за попытку ее незаконного провоза возбуждено уголовное дело.