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Насколько новый бренд Эстонии понятен широкой публике?

Антон Осиповский, Ольга Корнейчик, Валерий Манжиков.
Cегодня 17:53
Рубрика: Эстония

Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу новую концепцию бренда Эстонии, на разработку которой ушло полгода и 200 000 евро. Новая концепция вызвал у многих недоумение и непонимание, хотя представленные символы - это всего лишь набор инструментов для дизайнеров, с помощью которых они смогут сделать свои бренды.

Специалисты, принявшие участие в опросе портала rus.err.ee, по-разному оценили новинку от EAS. Одни считают, что новая концепция, более гибкая и дает больше возможностей, чем предыдущий бренд "Welcom to Estonia". Другие считают, что представленные символы непонятны и требуют дополнительного объяснения, особенно иностранцам.

Маркетолог Brand Effect Антон Осиповский

Ни один из представленных символов сам по себе не работает. Эти символы — инструменты для дизайнеров. Они становятся понятными в контексте. Представленная концепция — показать сильные и привлекательные стороны страны, такие, например, как экология, ИТ-технологии, чистая энергия, используя готовые элементы.

Этот набор инструментов можно использовать в разных сферах, поэтому, когда говорят про широкую публику, которая ничего не понимает, стоит учитывать, о какой аудитории идет речь. Например, на ИТ-конференции одни люди, на туристической другие. Оформление материалов для мероприятий с использованием новых элементов будет подчеркивать ту или иную сторону страны в зависимости от содержания.

Прежний бренд Эстонии "Welcome to Estonia", как правило, печатался на материалах. Однако возникал вопрос, стоит такой символ изображать, например, на приглашении президента страны, когда и так понятно, какую страну представляет президент. В новой концепции возможностей гораздо больше.

Большинство, наверно, ожидало, что будет, например, слово "Эстония" как-то по новому оформлено. Однако обывателей, по большому счету, интересует не логотип, а, например, меню в ресторане, путеводитель по стране. Если они оформлены в предложенной стилистике с использованием новых символов и элементов дизайна, то на подсознательном уровне считывается и информация о стране в целом.

Важно донести до предпринимателей и чиновников, что предложенные инструменты им будут полезны. Прежний бренд страны, к сожалению, использовали очень мало, потому что людям не объяснили, почему им это выгодно и удобно.

Руководитель дизайнерской фирмы Valman OÜ Валерий Манжиков

Мне было совершенно непонятно, что это такое. Когда почитал объяснения, посмотрел ролик, то какое-то понимание пришло. Местные жители со временем привыкнут и поймут, для иностранцев ясности не будет никакой.

Если представленные символы должны отражать привлекательные стороны страны, то цвета надо было подобрать другие. Грязно-зеленый цвет зеленой кляксы не сочетается с чистой экологией. Валуны в эстонии действительно есть, но чтобы их увидеть в реальной жизни, надо очень постараться. Приезжий их сразу не увидит.

Сомневаюсь, что предприниматели будут использовать предложенные символы на своих товарах. Без текста и пояснения они не работают. Если подписать estonia.ee, становится понятным, что это такое, но ведь не будешь все время подписывать изображение, оно должно работать само по себе, например, как прежний бренд - "Welcom to Estonia".

PR-специалист Ольга Корнейчик

К сожалению, за рубежом, особенно за пределами Европейского Союза, об Эстонии знают немного. Можно только приветствовать, что появилась общая концепция, единая "база данных" с визуальным, вербальным материалом, набором интересных фактов о нашей стране, которую могут использовать предприниматели для презентации Эстонии за рубежом. На сайте https://estonia.ee и brand.estonia.ee отражена и раскрыта суть философии жизни Эстонии. Здесь чувствуется единый стиль, может быть по-скандинавки меланхоличный, но это хорошо отражает суть нашего северного климата и мировосприятия.

Кстати, внимательный пользователь обратит внимание, что в визуальном решении этих двух ресурсов зеленые ежики и розовые валуны, ставшие интернет-мемами и вызвавшие бурную полемику, практические отсутствуют. Если они иногда используются, то находятся на своем месте.

На практике, когда разрабатывается новый бренд, то создается не только само лого, но и дополнительные визуальные элементы, которые можно использовать в различных ситуациях, на разных носителях и т.д. Часто происходит так, что часть этих визуальных элементов так и остается неиспользованными в реальной жизни, "не приживаются", а другая часть активно используется и очень нравится потребителям данного конкретного бренда. Как говорится, сама жизнь расставляет все на свои места. Так и здесь - через несколько месяцев станет ясно насколько живучим окажется "зеленый ежик"?

Артур Тооман
Редактор

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