Урмас Суклес думает баллотироваться со своим списком на выборах в Хаапсалу

Мэр Хаапсалу, реформист Урмас Суклес не исключает возможности, что на грядущих выборах в органы местных самоуправлений будет баллотироваться не в рядах родной партии, а по собственному избирательному списку.

Суклес сказал ERR, что пока он не принял решения, но думает о том, чтобы выйти со своим списком. По его словам, решение не связано с проблемами, возникшими во время выбора председателя Партии реформ.

"Мысли, связанные со следующими выборами, появились несколько месяцев назад", – заверил он, отметив, что активные люди, которые были бы потенциальными кандидатами, разочаровались в партийной политике и не хотят себя связывать с партийными списками по меньшей мере на местном уровне.

Суклес отметил, что возможно это является посланием регионов центру о том, что с ними надо больше считаться.

2 января Суклес написал руководителям местного самоуправления из Партии реформ письмо в поддержку кандидатуры Ханно Певкура на пост председателя реформистов, но оно не дошло до адресатов. Суклес обвинил во лжи бывшего генерального секретаря партии Реймо Небоката или ИТ-специалистов, однако позднее выяснилось, что он сам направил письмо на неверный адрес.

6 января Суклес сообщил в социальных медиа, что отказывается выставлять свою кандидатуру на выборах в правление партии, объяснив решение тем, что хотя и отправил письмо на неверный адрес, но получил обратную связь, что уездные округа находятся под строгой цензурой и такое положение дел не вписывается в контекст честных выборов.

"Поскольку я ошибся во время рассылки электронной почты, обвинив Реймо Небоката и ИТ-специалистов, то не должен был по этическим соображениям баллотироваться в правление партии", – сообщил тогда Суклес.