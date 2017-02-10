Газеты "Столица" и Pealinn стали членами Совета по прессе

"Столица" - муниципальное издание на русском языке, выходящее раз в неделю. Фото: Postimees/Scanpix

В пятницу, 3 февраля, таллиннские муниципальные газеты "Столица" и Pealinn вошли в Совет по прессе. Из подписанного сторонами договора о сотрудничестве следует, что теперь издания "Столица" и Pealinn должны придерживаться норм журналистской этики. В противном случае на них можно пожаловаться в Совет по прессе.

Совет по прессе образован Союзом газет Эстонии в 2002 году. В части жалоб, касающихся газет, Совет по прессе заменяет действовавший до конца 2001 года Совет по журналистской этике.

При разрешении жалоб члены Совета руководствуются добрыми журналистскими традициями, в том числе и Кодексом журналистской этики Эстонии. Лицо, которое считает себя задетым появившимся в прессе материалом, может получить моральную компенсацию в Совете по прессе. Совет не назначает подавшему жалобу денежную компенсацию. У Совета также нет полномочий штрафовать или применять другие наказания к изданию, нарушившему нормы журналистской этики.

Помимо членов Союза газет в Совет по прессе входят радио Kuku, ERR, Delfi, TV 3, BNS, Kanal 2 и Таллиннское ТВ.