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В январе общая аудитория ETV+ составила 363 000 человек

Иллюстративная фотография. Фото: AP/Scanpix
Cегодня 16:02
Рубрика: Эстония

В январе 2017 года эфир телеканала ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 284 000 телезрителей в возрасте старше 4-х лет, а портал etvpluss.ee посетили 79 000 уникальных пользователей, что меньше показателя за декабрь на 28 000 и 17 000 соответственно.

Через компьютер или мобильные устройства программы и отдельные сюжеты ETV+ в январе посмотрели 79 000 пользователей, из них 72% составили зрители из Эстонии, 10% — из России.

В декабре телеканал ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 312 000 телезрителей, а портал etvpluss.ee посетили 96 000 уникальных пользователей.

По сравнению с декабрем число телезрителей снизилось и у других каналов Эстонского телевидения: ETV в январе посмотрели 761 000 человек (в декабре 777 000), а ETV2 – 652 000 (в декабре 677 000).

Портал ETV в январе посетили 451 000 уникальных пользователей (в декабре – 460 000), а сайт ETV2 в январе посетили 139 000 уникальных пользователей (в декабре – 123 000). Больше всего пользователей было из Эстонии (81% и 82%) и из Финляндии (7%).

Статистика основана на данных агентства Emor.

Ирина Киреева
Редактор

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