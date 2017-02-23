"Инсайт": при создании скандального бренда Эстонии было допущено множество ошибок, но фонд EAS доволен результатом

Более ста тысяч евро на зарплаты дизайнерам, отсутствие исследований, провал в руководстве командой. Программа "Инсайт" выяснила, как на самом деле создавалась обновлённая концепция бренда Эстонии.

13 января команда дизайнеров представила обновленные интернет среду estonia.ee и бренд brand.estonia.ee, призванные представлять Эстонию как за рубежом, так и на местном уровне. Новая концепция вызвала неоднозначную реакцию в обществе. "Зелёный ёжик, которого тошнит" - один из самых мягких эпитетов, которым наградили бренд. Благодаря работе дизайнеров, обошедшейся в 200 000 евро, в интернете появился новый мем.

Обновление маркетинговой стратегии Эстонии инициировала Анне Суллинг. Ныне депутат парламента, а ранее – министр предпринимательства. Рабочая группа была создана при государственном Фонде развития предпринимательства (EAS), а к созданию бренда было решено привлечь общественность. Объявили о проведении общегосударственного конкурса. Конкурс провалился.

После провала общегосударственного конкурса ЕАS предпринял вторую попытку. На этот раз собирали команду из семи именитых дизайнеров. Задача – та же. Обновить бренд Эстонии.

Исследования? Не слышали...

По словам консультанта по маркетингу кандидата наук Сийри Сааме, в самом начале процесса создания бренда страны необходимо провести исследования рынка: "Исследовать, как вообще люди воспринимают государство, каким образом мы можем рекламировать Эстонию. На самом деле, именно с исследований и анализа все и должно начинаться".

Как выяснилось в ходе расследования, ни одного соответствующего исследования проведено не было

Еще один этап, который отмечают профессионалы – проверка готового результата. Доктор Сиири Сааме привела в пример написанную финскими учеными книгу «Как брендировать государство», авторы которой указывают на то, что начинать надо также с исследований, после — анализ. И уже потом переходят к тестам. Тесты выносят как отдельный этап.

По словам менеджера по маркетингу EAS Пирет Рейнсон, тесты все же проводились, но не на обычных людях, а на двадцати экспертах в области дизайна.

Отсутствие адекватного руководства

Вторая проблема возникла из-за того, что при набранной команде дизайнеров и установленных сроках не было адекватного распределения задач.

"Так было до того, как я пришла. На самом деле, дизайнеры приступили к работе в конце марта, когда меня еще не было в ЕАС. Да, это правда, что в начале они просто собирались вместе", - призналась менеджер по маркетингу EAS Пирет Рейнсон.

Не было системы, кто и за что отвечает, к какому сроку должны быть готовы какие-то вещи, и, как поясняет Пирет Рейнсон, схему построили в течении двух дней, после срочного кризисного собрания.

При этом, на аренду офисных помещений ушло 8 800 евро, а на зарплату дизайнеров с августа по декабрь — 110 000 евро. Пришлось оплачивать и впустую потраченное время.

EAS результатом доволен

В кругах профессиональных дизайнеров до сих пор не увидели концепции, а лишь отдельные её элементы. И только в EAS остались горды полученным результатом.

"Я абсолютно искренне скажу, что очень горжусь. Я на самом деле горжусь. Мы создали лучшее, что можно было сделать с сегодняшними ресурсами, как с денежными, так и учитывая все то, что происходило за кадром. Я думаю, что мы все можем гордиться. Думаю, что скоро так и будет. Это очень по-эстонски, что сначала мы все опускаем ниже плинтуса, а потом проходит пару лет и мы начинаем гордиться. С ID-картами ведь так и случилось", - говорит менеджер по маркетингу EAS.