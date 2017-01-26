logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Новое правительство отменит спецпенсии для прокуроров, военных и полицейских

Нынешние военные еще могут рассчитывать на спецпенсию. Фото: штаб Сил обороны
Cегодня 17:04
Рубрика: Эстония

На кабинетном совещании правительство Эстонской Республики пришло к соглашению по вопросу реформы специальных пенсий - с 1 января 2020 года права на эту привилегию лишатся прокуроры, военнослужащие и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны.

Об этом в четверг, 19 января, сообщила пресс-служба правительства, отметив, что изменение коснется только тех, кто поступит на государственную службу после 1 января 2020 года.

Провести ту же реформу собиралось и предыдущее правительство, которое сформировали Партия реформ, Союз Отечества и Res Publica (IRL) и Социал-демократическая партия.

По словам нынешнего министра социальной защиты Кайи Ива, после реформы ситуация в обществе станет более справедливой.

"В свое время в Эстонии были введены специальные пенсии, чтобы компенсировать низкие зарплаты государственных служащих. Но поскольку сегодня ситуация иная, неравный подход к людям по части пенсий более не является оправданным", - сказала Ива.

К тому же специальный анализ указывает на то, что существующая система специальных пенсий с каждым годом становится все более обременительной для государства и несправедливой по отношению к другим, обычным пенсионерам.

Специальная пенсия значительно выше обычной пенсии. В 2015 году средняя пенсия прокурора составляла 1759 евро в месяц, полицейского - 676 евро, военного - 635 евро. При этом обычный пенсионер получал в среднем 375 евро.

Министерство социальных дел должно подготовить и представить правительству законопроект, предусматривающий отмену спецпенсий, в апреле.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 18.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В текущем году закончится срок действия ID-карт у 200 000 граждан Эстонии
 foto
Технического директора Северо-Эстонской региональной больницы задержали по подозрению в коррупции
 foto
Минобраз профинансирует ремонт Йыгеваской основной школы

Зарубежные новости

foto
В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли
 foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России