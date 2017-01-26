Новое правительство отменит спецпенсии для прокуроров, военных и полицейских

Нынешние военные еще могут рассчитывать на спецпенсию. Фото: штаб Сил обороны

На кабинетном совещании правительство Эстонской Республики пришло к соглашению по вопросу реформы специальных пенсий - с 1 января 2020 года права на эту привилегию лишатся прокуроры, военнослужащие и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны.

Об этом в четверг, 19 января, сообщила пресс-служба правительства, отметив, что изменение коснется только тех, кто поступит на государственную службу после 1 января 2020 года.

Провести ту же реформу собиралось и предыдущее правительство, которое сформировали Партия реформ, Союз Отечества и Res Publica (IRL) и Социал-демократическая партия.

По словам нынешнего министра социальной защиты Кайи Ива, после реформы ситуация в обществе станет более справедливой.

"В свое время в Эстонии были введены специальные пенсии, чтобы компенсировать низкие зарплаты государственных служащих. Но поскольку сегодня ситуация иная, неравный подход к людям по части пенсий более не является оправданным", - сказала Ива.

К тому же специальный анализ указывает на то, что существующая система специальных пенсий с каждым годом становится все более обременительной для государства и несправедливой по отношению к другим, обычным пенсионерам.

Специальная пенсия значительно выше обычной пенсии. В 2015 году средняя пенсия прокурора составляла 1759 евро в месяц, полицейского - 676 евро, военного - 635 евро. При этом обычный пенсионер получал в среднем 375 евро.

Министерство социальных дел должно подготовить и представить правительству законопроект, предусматривающий отмену спецпенсий, в апреле.