В Рапламаа совместное распитие алкогольных напитков завершилось убийством
В ночь на субботу в Рапласком уезде был убит 31-летний мужчина. По данным властей, инцидент случился в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков.
Об этом в понедельник, 23 января, сообщила Ляэнеская прокуратура.
Инцидент произошел в деревне Руссалу волости Мярьямаа. В ходе ссоры 33-летний мужчина ударил 31-летнего собутыльника острым предметом, в результате чего тот скончался.
Подозреваемый в совершении преступления задержан. Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело.
Там нет комментариев. Будьте первым!