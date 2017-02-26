В ДТП в Ласнамяэ пострадали женщина и ребенок

Иллюстративное фото Фото: Scanpix/Postimees

В таллиннском районе Ласнамяэ в субботу, 19 февраля, при столкновении двух автомобилей пострадали женщина и маленький ребенок.

Авария произошла в 13:43 на перекрестке улиц Смуули и Калtвипойя пыйк, где по предварительным данным, управлявшая автомобилем BMW 320D 32-летняя женщина из-за проблем со здоровьем потеряла контроль над автомобилем, из-за чего тот отклонился в сторону островка безопасности, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Avensis, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали водитель BMW, которая была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу, и находившаяся в автомобиле Toyota годовалая девочка, которую доставили в Таллиннскую детскую больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.