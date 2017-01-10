ФОТО: в Таллинне отметили день памяти перемирия в Освободительной войне

Во вторник, 3 января, на площади Вабадузе в Таллинне отметили 97 лет со дня перемирия в Освободительной войне, а также почтили память погибших за свободу Эстонии.

В 10:30 прошла минута молчания в память о вступившем в силу в 1920 году перемирии в Освободительной войне.

У монумента победы в Освободительной войне в Таллинне выступил министр обороны Маргус Цахкна, ученик Таллиннской реальной школы Микаэль Райхельгауз и представитель Эстонского союза корпораций, выпускник Мати Янес из студенческой корпорации Ugala.

Министр обороны отметил, что свобода Эстонии и победа в Освободительной войне не далась легко, ради нее отдали свои жизни тысячи жителей Эстонии, а также многие союзники. "Мы должны помнить, что способны защищать свою свободу только вместе со своими друзьями и союзниками, - сказал Цахкна. - Мы не можем считать независимость и свободу чем-то очевидным. Поэтому и на сегодняшний день очень важно, чтобы у эстонского народа сохранялось желание и реальная способность себя защищать, и делать это вместе с нашими союзниками".

К монументу возложили венки, цветы и зажгли свечи.

В честь дня памяти перемирия в Освободительной войне в Эстонии с утра были вывешены флаги.

3 января 1920 года в 10:30 наступило перемирие в Освободительной войне после 402 дней военных действий между Эстонией и Советской Россией. Эстония потеряла на войне более 6000 человек, в том числе около 4000 — в результате прямых боевых действий.