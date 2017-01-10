В Эстонии в день памяти перемирия в Освободительной войне вывешены государственные флаги

Флаг Эстонской Республики. Фото: Урмас Луйк/Pärnu Postimees/Scanpix

Во вторник, 3 января, в день памяти перемирия в Освободительной войне все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица вывесят государственные флаги по всей Эстонии.

Флаги должны быть вывешены не позднее восьми часов утра и спущены на закате, сообщила государственная канцелярия. В темное время суток флаг должен был подсвечен.

В 10:30 пройдет минута молчания в память о вступившем в силу в 1920 году перемирии в Освободительной войне. В этот час у монумента победы в Освободительной войне в Таллинне выступят министр обороны Маргус Цахкна, ученик Таллиннской реальной школы и представитель Эстонского союза корпораций. К монументу возложат венки, цветы и зажгут свечи.

В 10:30 часов 3 января 1920 года наступило перемирие в Освободительной войне после 402 дней военных действий между Эстонией и Советской Россией. Эстония потеряла на войне более 6000 человек, в том числе около 4000 — в результате прямых боевых действий.