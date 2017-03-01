В Таллинн прибыл американский крейсер USS Hue City

В передаче "Кофе+" советник МИД Эстонии по связям с общественностью Сандра Камилова призвала как граждан, так и других жителей Эстонии регистрировать свои путешествия не только в экзотические страны, но и в Европу, так как события последних лет показали, что несчастья могут случиться и там. Также она отметила, что для регистрации не обязательно обращаться в консульство, а можно сделать это на интернет-странице или в мобильном приложении.