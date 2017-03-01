В Таллинн прибыл американский крейсер USS Hue City
В Таллинн во вторник прибыл ракетный крейсер ВМС США USS Hue City.
Он пришвартовался около 10:00. Экипаж ракетного крейсера класса Ticonderoga – приблизительно 400 военнослужащих. Длина судна – 173 метра.
О прибытии корабля посольство США сообщило в Twitter, отметив, что он прибыл в Таллинн как раз вовремя, чтобы отметить годовщину Эстонской Республики.
.@USNavy’s USS Hué City has made it to #Tallinn 🇪🇪! Just in time for #Estonian #IndependenceDay! #USSHueCity #EV99 pic.twitter.com/50PoqxHdzc— USEmbassyTallinn (@USEmbTallinn) February 22, 2017
Там нет комментариев. Будьте первым!