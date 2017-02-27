logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Свое желание стать главой ERR подтвердили сразу несколько топ-менеджеров

Фото: Сийм Лыви /ERR
Cегодня 14:02
Рубрика: Эстония

В понедельник в полночь закончится прием заявок на место председателя Эстонского национального телерадиовещания (ERR), и на данный момент заявку о своей кандидатуре в числе прочих подали экс-гендиректор Postimees Эрик Роозе, член правления Cоюза мясопереработчиков и член совета ERR Март Луйк, бывший главный редактор Eesti Ekspress Аллар Танклер и директор по связям с общественностью городской администрации Таллинна Айн Саарна.

Эрик Роозе сообщил ERR, что подал заявление в пятницу, однако свои шансы оценить затрудняется, так как количество кандидатов — неизвестно. Но, по его словам, он проделал большую предварительную работу, сообщил портал uudised.err.ee.

"Я прочитал бесчисленное количество документов, программ развития, бюджетов, которые могут понадобиться, но, естественно, находясь вне дома, очень сложно углубиться во все нюансы. Но я сделал все то, что можно понять на расстоянии, имея длительный опыт в медиасфере", - сказал Роозе.

Айн Саарна также сказал, что подал заявку, но комментировать свои шансы он не хочет.

Свою кандидатуру еще подтвердили Аллар Танклер и Март Луйк, и хотя второй еще не подал заявку, он обещал сделать это в течение дня.

Несмотря на то, что возможным кандидатом считали члена правления Starman Айво Адамсона, подавать заявление он не планирует.

"Мне также звонил [министр финансов] Свен Сестер и предложил выдвинуть кандидатуру, но, к сожалению, я в этом не заинтересован", - заявил он.

Член правления ERR Агу Ууделепп не пожелал сообщить, сколько всего подано заявлений на место председателя ERR, так как срок подачи документов заканчивается в полночь и количество кандидатов может увеличиться.

По его словам, на завтрашнем собрании совета определят и объявят трех наиболее перспективных кандидатов. Имена остальных кандидатов обнародовать не станут.

Новый председатель ERR приступит к должности не позднее 1 июня и пробудет в этой должности до 2022 года.

Дина Малова
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 18.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Нестор: есть три варианта решения проблемы президентского отпуска
 foto
Из-за закрытия дома призрения в Сымера работу потеряют более ста человек
 foto
Больничная касса не согласилась с предложением медиков о повышении зарплат и дала месяц для заключения коллективного договора

Зарубежные новости

foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
 foto
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров