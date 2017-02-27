Свое желание стать главой ERR подтвердили сразу несколько топ-менеджеров

Фото: Сийм Лыви /ERR

В понедельник в полночь закончится прием заявок на место председателя Эстонского национального телерадиовещания (ERR), и на данный момент заявку о своей кандидатуре в числе прочих подали экс-гендиректор Postimees Эрик Роозе, член правления Cоюза мясопереработчиков и член совета ERR Март Луйк, бывший главный редактор Eesti Ekspress Аллар Танклер и директор по связям с общественностью городской администрации Таллинна Айн Саарна.

Эрик Роозе сообщил ERR, что подал заявление в пятницу, однако свои шансы оценить затрудняется, так как количество кандидатов — неизвестно. Но, по его словам, он проделал большую предварительную работу, сообщил портал uudised.err.ee.

"Я прочитал бесчисленное количество документов, программ развития, бюджетов, которые могут понадобиться, но, естественно, находясь вне дома, очень сложно углубиться во все нюансы. Но я сделал все то, что можно понять на расстоянии, имея длительный опыт в медиасфере", - сказал Роозе.

Айн Саарна также сказал, что подал заявку, но комментировать свои шансы он не хочет.

Свою кандидатуру еще подтвердили Аллар Танклер и Март Луйк, и хотя второй еще не подал заявку, он обещал сделать это в течение дня.

Несмотря на то, что возможным кандидатом считали члена правления Starman Айво Адамсона, подавать заявление он не планирует.

"Мне также звонил [министр финансов] Свен Сестер и предложил выдвинуть кандидатуру, но, к сожалению, я в этом не заинтересован", - заявил он.

Член правления ERR Агу Ууделепп не пожелал сообщить, сколько всего подано заявлений на место председателя ERR, так как срок подачи документов заканчивается в полночь и количество кандидатов может увеличиться.

По его словам, на завтрашнем собрании совета определят и объявят трех наиболее перспективных кандидатов. Имена остальных кандидатов обнародовать не станут.

Новый председатель ERR приступит к должности не позднее 1 июня и пробудет в этой должности до 2022 года.