Сообщение с Сааремаа прервано из-за повреждения парома

Паром Hiiumaa. Фото: Postimees/Scanpix

Из-за сильного ветра и повреждения парома Hiiumaa утром в четверг прервано паромное сообщение на линии Виртсу-Куйвасту с островом Сааремаа; сообщение с Хийумаа частично приостановлено.

Штормовой ветер повредил потолочные панели на верхней автомобильной грузовой палубе парома Hiiumaa, из-за чего движение на линии Виртсу-Куйвасту приостановлено в интересах безопасности автомобилей и пассажиров. Об этом в четверг, 12 января, сообщил капитан парома Айн Пулк.

В настоящее время на судне идут ремонтные работы, и Hiiumaa отправится из порта Куйвасту, когда будет закончен ремонт и позволят погодные условия. Паром Kõrgelaid не может выйти из порта Виртсу из-за сильного ветра.

Сообщение с островом Хийумаа осуществляется частично. По прогнозу на 09:00 паром Leiger выйдет из Рохукюла в 10:00, но первые утренние рейсы парома Regula были отменены из-за сильного ветра и ледовой обстановки.

Оператор паромной переправы TS Laevad просит пассажиров следить за оперативной информацией на веб-сайте praamid.ee, в мобильном приложении или на странице компании в соцсети Facebook.

Транспортные средства в порту будут обслуживаться в порядке очередности их прибытия, преимущество имеют пассажирские автобусы регулярных линий, автомобили оперативных служб, почтовые автомобили и транспортные средства, перевозящие инвалидов.