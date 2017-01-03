"Рождественский туннель" на ETV собрал 217 941 евро

"Рождественский туннель" собирал средства на строительство тренажерных залов для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Фото: ERR

В ходе традиционной благотворительной акции на телеканале ETV к вечеру 26 декабря было собрано 215 400 евро. Кроме того, на расчетный счет Союза людей с нарушениями двигательной функции (ELIL) поступило 2541. За время акции было собрано 217 914 евро Средства пойдут на строительство тренажерных залов для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Для оборудования двух тренажерных залов в Таллинне и Тарту необходимо собрать 230 000 евро.

Передача "Рождественский туннель" вышла в прямой эфир 25 декабря в 10:00 и продолжалась пять часов.

Ее ведущие Пирет Ярвис и Урмас Вайно приглашали в студию гостей, чтобы поговорить о благотворительности и о том, что удалось в минувшем году, а также о проблемах людей с расстройствами опорно-двигательного аппарата.

Фонд пожертвований был открыт с 21 ноября до полуночи 26 декабря.

В прошлом году в ходе благотворительной акции было собрано 312 628 евро для Союза больных раком. За счет этих средств были куплены два мобильных кабинета диагностики - для диагностики рака кожи и рака предстательной железы.

Традиционная благотворительная акция "Рождественский благовест" проходит и на "Радио 4". В этом году средства собирают для детского центра "Матвейка" в Нарве. Акция идет с 24 декабря до 7 января. Как пояснила координатор "Рождественского благовеста" на "Радио 4" Ольга Шубин, точные результаты станут известны ближе к февралю.