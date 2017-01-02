"Рождественский туннель" на ETV собрал более 207 000 евро

Кадр из передачи "Рождественский туннель" на ETV. Фото: ERR

В ходе традиционной благотворительной акции на телеканале ETV к обеду в понедельник было собрано более 207 000 евро пожертвований. Средства пойдут на строительство тренажерных залов для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Всего для оборудования двух тренажерных залов в Таллинне и Тарту необходимо собрать 230 000 евро.

Передача "Рождественский туннель" вышла в прямой эфир 25 декабря в 10:00 и продолжалась пять часов.

Ее ведущие Пирет Ярвис и Урмас Вайно приглашали в студию гостей, чтобы поговорить о благотворительности и о том, что удалось в минувшем году, а также о проблемах людей с расстройствами опорно-двигательного аппарата.

Фонд пожертвований открыт с 21 ноября до полуночи 26 декабря. Набрав номер 900 77 01, вы жертвуете 5 евро, номер 900 77 02 - 10 евро, и номер 900 77 03 - 25 евро.

В прошлом году в ходе благотворительной акции было собрано 312 628 евро для Союза больных раком. За счет этих средств были куплены два мобильных кабинета диагностики - для диагностики рака кожи и рака предстательной железы.

Традиционная благотворительная акция "Рождественский благовест" проходит и на "Радио 4". В этом году средства собирают для детского центра "Матвейка" в Нарве. Результаты акции будут обнародованы позднее.