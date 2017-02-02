Неэме Рауд сообщил об уходе из ERR после командировки в Москву

Неэме Рауд Фото: ERR

Неэме Рауд сообщил об отказе от должности ведущего новостной программы "Актуальная камера", выходящей на телеканале ETV Эстонского телерадиовещания (ERR), в связи с состоянием здоровья.

Соответствующее сообщение Рауд разместил в соцсетях в четверг, 26 января.

Глава новостной редакции ERR Урмет Коок подтвердил уход Рауда. "Неэме Рауд решил уйти из ERR по состоянию здоровья. Со стороны ERR я от всего сердца надеюсь, что Неэме сможет в будущем вернуться в наши ряды", - сказал Коок.

По его словам, он встретился с Раудом в четверг в Таллинне. "Сейчас Неэме больше всего нуждается в отдыхе и покое. Я очень прошу коллег считаться с этим желанием", - сказал Коок.

По словам Коока, сообщение Неэме Рауда в социальных сетях стало неожиданностью и шоком для всех, и даже в четверг в редакции никто не знал никаких подробностей. Попытки связаться с Раудом предпринимались с прошлого четверга, но телефон телеведущего все время оставался выключенным.

"Я не знаю, что с ним происходит. Он отправился в командировку в Москву, но не вернулся оттуда вовремя. Контакт с ним установить тоже не удавалось", - сказал ранее Коок.