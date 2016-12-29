Семейный врач: ОРВИ сейчас болеют больше, чем норовирусом

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В последнее время в СМИ появилась информация о резко возросшем в этом году количестве случаев заболевания норовирусом. Семейный врач Андрей Борисов отметил в эфире "Радио 4", что в его практике эта инфекция встречается не так часто, и что респираторные заболевания по-прежнему лидируют. Врач рассказал о симптомах норовируса, способах его лечения и профилактике.

"Не могу сказать, что сейчас очень много случаев заболевания норовирусом. Все-таки лидируют респираторные заболевания, кишечных пока не так много, в том числе и норовируса", - сказал Андрей Борисов.

Вероятность заразиться норовирусом в местах большого скопления людей особенно велика



По словам семейного врача, норовирус — это внезапно возникающее воспаление пищеварительного тракта. Оно проходит остро и достаточно быстро.

Борисов согласен с тем, что вероятность заразиться норовирусом на круизных лайнерах особенно велика, ведь тысячи тесно контактирующих людей постоянно дотрагиваются до одних и тех же поверхностей, что повышает шансы заразиться.

"В окружающей среде вирус достаточно живуч. Кипячение убивает его в течение одной минуты, также он не переносит мыльные растворы и дезинфектанты. Инфекция передается через грязные руки, посуду и пищу", – пояснил семейный врач.

По его словам, в период острой вспышки человек заразен, и важно оставаться дома, особенно детям. Более того, на протяжении двух недель после исчезновения симптомов больной продолжает выделять вирус в окружающую среду. Поэтому в этот период рекомендуется соблюдать правила гигиены с особым вниманием, добавил врач.

Чтобы избежать заболевания, врач советует использовать антисептики: "Гели, салфетки и аэрозоли очень эффективны, главное ими правильно пользоваться. Использовать их нужно не экономя, обрабатывая всю поверхность рук", - сказал он.

Симптомы и течение

Врач отметил, что инкубационный период длится от 10 часов до трех суток. "Потом начинается резкое расстройство пищеварения. У детей это чаще рвота, у взрослых — расстройство деятельности кишечника. У многих и то и другое вместе. Температурная реакция тоже может быть довольно острой – выше 38°C", - замечает он.

Борисов добавляет, что норовирус принципиально не отличается от ротавирусной инфекции, однако в первом случае может присутствовать довольно сильная боль в животе.

Лечение

"При заболевании показана так называемая "нулевая" диета, когда нужно есть понемногу щадящую сухую пищу, например, сухарики. Можно рисовую кашу на воде, гречку, бульон. Из фруктов я бы посоветовал только банан, и то немного. Никаких цитрусов и овощей. Самое главное — получать жидкость", – советует семейный врач.

Кроме диеты Борисов отмечает и медикаменты, улучшающие самочувствие: "Есть препараты, которые не убирают саму причину, но облегчают симптоматику. При сильном обезвоживании есть специальные порошки. Также можно самостоятельно приготовить электролитный раствор: две столовые ложки сахара, одну чайную ложку соли, столько же – соды и развести на литр воды. Раствор нужно пить маленькими глотками в течение дня, что поможет восполнить потерю электролитов, которые на самом деле важнее, чем сама жидкость", – пояснил он.