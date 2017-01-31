В Ляэне-Вирумаа создадут государственную гимназию

В Раквере рассматривают возможность создания государственной гимназии, которая стала бы первой подобной в Ляэне-Вирумаа. Где именно будет находиться школа, выяснится в ходе переговоров, передает "Актуальная камера".

Договор о намерениях строительства государственной гимназии в Раквере во вторник подписали министр образования Майлис Репс и мэр Раквере Михкель Юхками. На сегодняшний день в столице Ляэне-Вирумаа действуют три муниципальные гимназические школы – городская, реальная и частная гимназии. Создание государственной школы не должно повлечь за собой закрытие этих школ.

"Это означает, что все школы останутся, но в части школ гимназические классы закроют и откроют вместе в школе, которая будет побольше. Это такой серьезный и непростой шаг, который обсуждали почти десять лет", – сказала министр Майлис Репс.

Десять уездов Эстонии уже имеют 12 госгимназий, где насчитывается почти 4000 учеников. В Ляэне-Вирумаа ранее не рассматривалось создание подобного учебного заведения, однако давление со стороны родителей и учащихся, которые желали бы учиться в школе подобного типа, перевесило.

"Мы надеемся, что у нас будет одна сильная гимназия, которая на долгие годы даст местным ученикам и их родителям уверенность, что в Раквере можно получить хорошее образование", – отметил мэр Раквере Михкель Юхками.

В западной части Вирумаа нет проблем с обучением русскоязычных школьников. Сейчас в среднем звене школ Раквере на русском языке учится менее сотни учащихся. Возможно создание единой системы обучения с Тапа, где больше русскоязычных учеников.

"Русские ребята в Раквере уже давно учатся на эстонском языке. Если у них есть какие-то трудности перед школой, то мы им помогаем еще с детского сада. Так что в этом плане я не вижу никаких проблем", – пояснил Юхками.

По словам Майлис Репс, закрывать школы в Тапа и переводить всех детей в Раквере не собираются. "Тапа останется на русском языке, а в Раквере будут работать на эстонском языке. Тогда они вместе найдут такой общий путь. Это означает, что Тапа получит отдельное финансирование".

К лету стороны должны договориться о том, где будет располагаться госгимназия, и будет ли построено новое здание. Появление госгимназии планируют к 2020 году.

По данным Министерства образования, за последние 11 лет число гимназистов в Ляэне-Вирумаа сократилось почти вдвое с 1724 до 944 человек. В уезде действуют 34 школы, в одиннадцати из которых есть гимназическая ступень. К 2023 году потребность в гимназических местах уменьшится до 870, а в 2026 году увеличится до 940.

В Эстонии сейчас действуют 12 государственных гимназий, которые создаются по договоренности с местными самоуправлениями во всех уездах страны. Уездные государственные гимназии сейчас действуют в Вильянди, Хаапсалу, Йыгева, Тарту, Выру, Пярну, Йыхви, Кярдла, Валга и Пылва. Заключены соглашения о создании государственных гимназий в Виймси, Рапла, Пайде, Кохтла-Ярве, волости Харку, волости Сауэ, волости Раэ и Нарве.