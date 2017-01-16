Певкур стал председателем фракции Партии реформ в Рийгикогу

Помимо общего руководства Партией реформ Ханно Певкур станет отвечать и за ее работу в парламенте. Фото: ERR

Выборы руководителя фракции прошли в понедельник на собрании парламентской группы Партии реформ. Ханно Певкур был избран на пост председателя единогласно, сообщила пресс-служба Партии реформ.

На этом посту председателя фракции Ханно Певкур сменил Кристена Михала, который в субботу уступил ему в борьбе за пост лидера политической силы.

Михал возглавил фракцию реформистов в Рийгикогу после ухода из правительства с должности министра экономики в ноябре 2016 года.

Напомним, в субботу Певкур победил на внутрипартийных выборов. Его поддержали 1048 участников съезда. Кристен Михал получил 635 голосов.