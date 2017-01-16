Певкур стал председателем фракции Партии реформ в Рийгикогу
Новый председатель Партии реформ Ханно Певкур в понедельник возглавил парламентскую фракцию реформистов.
Выборы руководителя фракции прошли в понедельник на собрании парламентской группы Партии реформ. Ханно Певкур был избран на пост председателя единогласно, сообщила пресс-служба Партии реформ.
На этом посту председателя фракции Ханно Певкур сменил Кристена Михала, который в субботу уступил ему в борьбе за пост лидера политической силы.
Михал возглавил фракцию реформистов в Рийгикогу после ухода из правительства с должности министра экономики в ноябре 2016 года.
Напомним, в субботу Певкур победил на внутрипартийных выборов. Его поддержали 1048 участников съезда. Кристен Михал получил 635 голосов.
Там нет комментариев. Будьте первым!