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Жители волости Юуру на референдуме отвергли предложенный правительством вариант объединения

Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 16:36
Рубрика: Эстония

На проведенном в волости Юуру референдуме местные жители не поддержали предложенный правительством вариант принудительного объединения с волостью Рапла, высказавшись за слияние с волостью Кохила.

Объединение с волостью Рапла поддержали 28% участников референдума, а за слияние с волостью Кохила высказались 63%. Против обоих вариантов выступили 8%, сообщила во вторник волостная управа Юуру.

В проведенном 12 февраля опросе приняли участие 40% достигших избирательного возраста жителей Юуру.

Местные власти в прошлом году вместе с двумя десятками других самоуправлений опротестовали административную реформу в суде, и затянули переговоры о начале объединения в ожидании решения Государственного суда. После отрицательного судебного решения в конце декабря было решено начать переговоры об объединении с волостью Кохила, о чем обе волости проинформировали правительство совместным письмом.

Тем не менее, правительство 9 февраля приняло решение объединять волость Юуру с волостью Рапла (Рапла, Кайу, Райккюла). В решении отмечается, что все самоуправления, получившие соответствующее предложение от министерства финансов, должны будут не позднее 15 мая представить уездному старейшине свое мнение. Окончательное решение об объединении правительство вынесет после того, как оно ознакомится с мнениями самоуправлений.

Андрей Крашевский
Редактор

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