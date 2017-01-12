За день на севере Эстонии произошло около 50 ДТП

ДТП в Ида-Вирумаа, трое пострадавших. Фото: Алексей Федоров/ERR

Из-за сильной метели в течение 5 января в Харьюском, Ида-Вируском и Ляэне-Вируском уездах произошло почти 50 ДТП. Большинство аварий - несерьезные. Однако в одном ДТП в Ляэне-Вируском уезде пострадали три человека. Полиция напоминает об осторожности и внимательности на дороге во время плохих погодных условий.

Руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ просит всех водителей транспортных средств быть особенно внимательными на дорогах. "Водителям транспортных средств следует больше считаться с другими участниками движения и запастись временем для того, чтобы достичь пункта назначения", - сказал Кулламяэ.

"Причина большинства ДТП – слишком малая дистанция между транспортными средствами или превышение скорости. Если какой-либо из участников движения совершает резкий маневр, у другого водителя может не быть достаточно времени, чтобы среагировать и избежать столкновения", - добавил он.

"Водители должны убедиться, что стекла и боковые зеркала их транспортных средств очищены от снега и льда. Если это не сделано, можно увидеть лишь малую часть происходящего на дороге и не заметить опасности. Чистые зеркала позволят заметить маневры других автомобилей".

В существующих погодных условиях особенно осторожными следует быть пешеходам, которые должны убедиться, что водитель транспортного средства их заметил. "Несмотря на то, что на светофоре может гореть зеленый свет, необходимо посмотреть по сторонам и убедиться, что транспортное средство успеет остановиться и пересечение дороги безопасно. Водитель может, конечно, затормозить, но нужно иметь в виду, что из-за гололедицы транспортное средство может проехать еще несколько метров", - добавил Кулламяэ.