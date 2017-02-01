Юлия Балий в интервью "АК": самые большие изменения будут в программах прайм-тайма и драйв-тайма

С 1 февраля пост главного редактора "Радио 4" займет ответственный редактор радиостанции Юлия Балий. Нынешний главред Мари Вельмет станет советником правления ERR. В интервью "Актуальной камере" Юлия Балий сказала, что самые большие изменения будут в программах прайм-тайма, то есть в утренние часы и драйв-тайма - в то время, когда люди возвращаются в автомобилях домой.

Мари Вельмет изъявила желание покинуть должность главреда по собственному желанию с 1 февраля, подав правлению соответствующее заявление в начале января, рассказал порталу rus.err.ee председатель правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Маргус Алликмаа.

"Правление удовлетворило это заявление и, учитывая огромный вклад Мари Вельмет в запуск, развитие и многолетнее руководство радиостанцией, сделало ей встречное предложение - стать советником правления. Таким образом, с 1 февраля она приступит к работе на новой должности с частичной занятостью", - пояснил Алликмаа.

"На место главреда было два кандидата. Конкурс не был открытым - мы хотели выбрать человека из числа сотрудников "Радио 4", - пояснил Алликмаа.

На вопрос, почему выбор пал именно на Юлию Балий, руководитель ERR ответил: "В пользу Юлии были два главных аргумента - у нее есть очень четкое представление о том, как должно далее развиваться "Радио 4", во-вторых - у нее большой опыт работы на этой радиостанции. Немаловажно и то, что она обладает авторитетом и имеет сильную поддержку среди коллег".

"Я 12 лет со стороны наблюдаю за тем, как Юлия профессионально развивается в стенах "Радио 4", и уверен что она очень ответственный, готовый дальше развиваться и несущий в себе ценности ERR молодой журналист. В ходе собеседований она также подтвердила понимание того, что для создания сильного русскоязычного медиапространства в Эстонии необходимо активное сотрудничество различных редакций ERR", - добавил руководитель телерадиовещания.

Останется ли заместителем главного редактора радиостанции Ильдар Низаметдинов, Алликмаа ответить не смог: "Этот вопрос - в компетенции нового главреда. Правление не хочет давать ей указания по этому вопросу".

Юлия Балий обещает удивить радиослушателей еще до лета

"Определенные перемены в работе радиостанции произойдут. Надеюсь, что они будут только положительными и пойдут на пользу имиджу "Радио 4". Но в то же время понятно, что отказываться от старых традиций, всего лучшего, что было наработано годами, я также не стану. Мари Вельмет руководила редакцией более 20 лет, она для меня огромный пример. Планка поставлена очень высоко. Надеюсь, что я справлюсь со своей новой работой", - рассказала Балий в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4".

"Работа "Радио 4" будет меняться, но называть конкретные даты и сроки я бы сейчас не стала. Для начала мне необходимо обсудить планируемые изменения со своими коллегами внутри редакции. Быстро, наверное, ничего не изменится. Но думаю, что еще до лета мы сможем приятно удивить наших радиослушателей", - добавила новый главред радиостанции.

Мари Вельмет была главным редактором "Радио 4" с момента его основания – 1 мая 1993 года.

Юлия Балий работает на "Радио 4" с 2005 года. С 2007 занимает пост ответственного редактора.

Новый главред в интервью "АК": самые большие изменения будут в программах прайм-тайма и драйв-тайма

"В первую очередь, моя задача — сохранить все то хорошее, что мы наработали за эти 20 с лишним лет, за что большое спасибо Мари Вельмет. Но, конечно же изменения будут", - сказала Юлий Балий в интервью "Актуальной камере".

По ее словам, будут меняться программы в прайм-тайм, а это утренние часы, и в драйв-тайм, в то время, когда люди возвращаются домой в автомобилях. "Именно эти части эфира ждут самые большие изменения. Я надеюсь, что коллеги поддержат меня и поймут, что это все пойдет на пользу нашей радиостанции".

Говоря о сотрудничестве с ETV+, Юлия Балий сказала, что у нее есть ряд предложений для редактора и в ближайшее время удастся встретиться и обсудить эти предложения.

Комментируя возможность объединения ETV+ и "Радио 4", Балий пояснила, что ее коллеги это не поддерживают, и она с ними согласна. "Я за сотрудничество с телеканалом, но я против объединения двух редакций, поскольку не вижу возможности эффективного управления такими огромными механизмами. Мне кажется. что ни телеканал, ни радиостанция от этого не выиграют, а скорее проиграют".

Отвечая на вопрос, каким образом можно увеличить молодую аудиторию "Радио 4", новый главред сказала, что не стоит предлагать молодежи передачи в эфирное время, поскольку молодая аудитория вряд ли слушает радио. "Мы планируем создать отдельную интернет-платформу, где молодые люди могли бы реализовывать свои возможности и свои амбиции", - пояснила Балий и добавила, что это будет совершенно уникальный продукт, которого нет в Эстонии.

Полностью интервью с Юлией Балий смотрите в видеосюжете "Актуальной камеры".