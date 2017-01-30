Отсутствие трудовой книжки может означать потерю одной трети будущей пенсии

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Департамент социального страхования подтвердил, что призыв предъявить старые трудовые книжки никак не связан с пенсионной реформой, после которой пенсию начнут начислять в зависимости от трудового стажа. При этом департамент не может оценить число людей, у которых не будет учтен стаж из-за отсутствия подтверждающих документов, но оценивает максимальный размер потери примерно в одну треть пенсии.

До 1999 года уплачиваемый работодателями социальный налог не был привязан к конкретному работнику, поэтому в государственных регистрах отсутствует информация о трудовом стаже людей за период до 1999 года. Департамент социального страхования может лишь попросить людей представить доказывающие трудовой стаж документы, но сам департамент эту информацию искать не будет, пишет новостной портал ERR в понедельник, 23 января.

"В свое время у Департамента социального страхования были данные о социальном налоге, но его платили по-другому, в привязке к учреждению, сразу за десять человек, поэтому этой информации у нас нет. Есть информация по учреждениям, но не по конкретным людям. Налогово-таможенный департамент начал собирать социальный налог с 1 января 1999 года. До этой даты невозможно посмотреть данные о работнике в регистре, эта информация у людей дома", - пояснила глава отдела возмещений Департамента соцстрахования Кати Кюмник, имея в виду трудовые книжки.

Она не согласилась с тем, что распространенное в субботу обращение департамента предъявить старые трудовые книжки было сделано в связи с пенсионной реформой, после которой будущая пенсия будет начисляться на основании трудового стажа.

"Наш призыв вообще не связан с планом правительства перейти на трудовой стаж. К нам было много обращений, что делать с трудовыми книжками, которые работодатель больше у себя не держит и которые больше не надо вести. Люди думали, что трудовые книжки больше не нужны, хотели их выбросить, - сказала она. - Все данные о работе до 1 января 1999 года, увы, есть только в документах, хранящихся дома. Перед выбрасыванием трудовой книжки следует подумать о том, что она может пригодиться при установлении размера пенсии".

Кюмник подтвердила, что многие работодатели взаимодействуют с департаментом по этому вопросу и с 2010 года отправляют в департамент трудовые книжки, которые хранились на предприятии. В противном случае людям придется самостоятельно представить необходимые документы, чтобы подтвердить трудовой стаж.

Налогово-таможенный департамент также подтвердил отсутствие информации о работе в 1990-е годы. "До 1999 года, то есть до введения электронной налоговой декларации, в базу данных Налогово-таможенного департамента заносилась только общая информация о том, сколько нужно вернуть человеку или сколько он должен будет доплатить", - подтвердила пресс-секретарь департамента Майлин Аасмяэ.

Самый черный сценарий

Трудовые книжки действовали до 2010 года, после чего обязанность их вести для работников и работодателей была отменена. Тем не менее, электронный учет вели уже с 1999 года, поэтому данные за промежуточный период также могли не отразиться в трудовых книжках, которые умерли естественной смертью по мере технологического развития. Однако с документами, которые стали не нужны, могут произойти самые разные вещи: они могут остаться у работодателя (который к настоящему времени мог прекратить свою деятельность), могут пропасть, их могут выбросить и т.п.

При этом Департамент соцстрахования не может даже приблизительно предположить, сколько работников не имеют представления о местонахождении своей трудовой книжки или сознательно ее выбросили. "Это сложно прогнозировать. Видим в своей сегодняшней работе, что такие люди есть, но их максимально возможное число мы не можем прогнозировать", - сказала Кюмник.

Однако можно приблизительно подсчитать, сколько потеряет в будущем человек, у которого не сохранилась трудовая книжка — в самом черном сценарии это будет означать потерю одной трети пенсии.

Например, если человек выходит на пенсию с 2018 года в возрасте 63,5 лет, начал работу в возрасте 20 лет и на протяжении своей трудовой карьеры получал зарплату не выше средней (то есть ничего не заработал дополнительно к базовой части пенсии), то к 1999 году у него было 24 года трудового стажа, которые не будут учтены при расчете пенсии, если он не сможет ничем доказать этот стаж. Из-за неучтенных 24 лет потеря в размере пенсии составит (по действующей методике расчета пенсии) 132,34 евро в месяц, то есть около одной трети, причем эта пропорция сохранится до конца жизни.

При потере трудовой книжки могут помочь архивы

Если найти трудовую книжку не представляется возможным, Кюмник рекомендует людям обратиться в архивы за информацией о себе. "За период до 1 января 1999 года у предприятий есть очень приличные архивы, там можно получить приличную информацию. Если другой возможности нет, то есть и вариант свидетелей. В качестве первого варианта этим все же нельзя воспользоваться", - сказала она. По словам Кюмник, при отсутствии трудовой книжки начинать следует с поиска старых трудовых договоров дома, или попытки получить информацию в архиве.

"Даже у маленьких частных фирм есть архивы. Архивы существовавших ранее крупных предприятий переданы в национальный архив. Старые кадровые документы довольно корректные", - сказала она, подтвердив, что некогда существовавшие крупные государственные промышленные предприятия, которые уже давно ликвидированы, оставили после себя память.

"Мы можем помочь сделать запросы в архивы, которые находятся в разных местах Эстонии. Если у человека нет документа, обязательно нужно обратиться к нам. Мы сможем совместно сделать запрос, в котором будет указана правильная информация, что запрашивать, где запрашивать", - сказала Кюмник.

Но Департамент соцстрахования не будет самостоятельно искать информацию о работниках — каждый человек должен будет принести эту информацию сам. "Мы можем при необходимости помочь людям вспомнить, где и когда они могли работать, но у нас нет такого места, где самостоятельно искать эту информацию, - пояснила она. - К сожалению, если человек вообще не знает, где он работал, то и мы не сможем ему помочь".

Глава отдела возмещений Департамента социального страхования рекомендует людям озаботиться поиском документов уже сейчас, а не тянуть с этим еще десять лет, когда надежды найти информацию будет еще меньше.