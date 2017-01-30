Причиной пожара в Горхолле могла стать электропроводка

Таллиннский Горхолл. Фото: Martin Dremljuga/ERR

По предварительным данным, пожар в здании Горхолла в воскресенье вечером мог произойти из-за неисправной электропроводки.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщил Спасательный департамент.

"Пожар, который произошел вчера в подсобном помещении бывшего ночного клуба в таллиннском Горхолле, по предварительным данным возник в электросистеме", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в Горхолле поступило в воскресенье в 17:54, спасатели завершили работы по тушению в 20:05.

Спасатели обнаружили в помещениях бывшего ночного клуба очаг возгорания и локализовали его, но дым проник и в другие помещения Горхолла. Людей на месте пожара обнаружено не было.