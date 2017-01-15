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За три месяца после закрытия еженедельника "День за днем" тираж "МК-Эстонии" вырос на 2000 экземпляров

Издание "МК-Эстония" в конце 2016 года увеличило тиражи. Фото: ERR
Cегодня 14:00
Рубрика: Эстония

В декабре 2016 года тираж еженедельника "МК-Эстония" составлял 14 500 экземпляров, что на 2000 больше, чем в сентябре.

В конце сентября прошлого года AS Postimees Grupp принял решение о закрытии русскоязычных газет "День за днем" и "Postimees на русском языке", приняв решение сосредоточиться на развитии портала rus.postimees.ee. После этого тираж главного конкурента еженедельника "День за днем" - "МК-Эстонии" - стал с каждым месяцем расти.

По данным Эстонского союза газет, в сентябре тираж "МК-Эстонии" был 12 500 экземпляров, в октябре - 12 900, в ноябре - 13 500, а в декабре - 14 500.

Стоит отметить, что по декабрям тираж "МК-Эстонии" в связи с рождественскими и новогодними праздниками всегда был чуть выше обычного, но все равно результат нынешнего года значительно выше. В декабре 2015 года тираж был 13 400 экземпляров, а в декабре 2014-го - 13 000.

Тираж экономического издания "Деловые ведомости" после закрытия газет концерна Postimees сначала показывал рост (сентябрь - 2700 экз., октябрь - 3000, ноябрь - 3300), но в декабре показатели снизились (2900).

Тираж еженедельника "Комсомольская правда - Балтия" остается неизменным - 10 000 экземпляров.

Среди ежедневных газет на эстонском языке в декабре самым крупным был тираж Õhtuleht - 49 200 экземпляров. На втором месте идет Postimees - 47 000.

Виктор Сольц
Редактор

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