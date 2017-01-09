Население Таллинна за год увеличилось на 4000 человек

Вид на Таллинн с башни Домского собора. Фото: Сийм Лыви/ERR

По данным регистра народонаселения, по состоянию на 1 января в Таллинне насчитывается 443 623 жителя. За прошлый год численность населения столицы увеличилась на 4106 человек.

Наибольший рост населения наблюдался в сентябре (+1307 человек). Более всего за год прибавилось жителей в районе Кесклинн – 1760 человек, передает "Столица" со ссылкой на Раэпресс.

В 2015 году число жителей Таллинна увеличилось на 5091. Наибольший рост наблюдался в районах Кесклинн и Мустамяэ, соответственно – 1928 и 1069.

Рекордным по этому показателю стал 2013 год, когда население столицы увеличилось на 10 069 человек.