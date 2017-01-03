ФОТО: Террас наградил американского сенатора Маккейна орденом

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас наградил американского сенатора Джона Маккейна орденом "За военные заслуги".

Сенатор похвалил Эстонию за сохранение расходов на оборону на уровне 2% от ВВП страны, что является критерием для членов НАТО, и участие эстонских военных в миротворческих миссиях, сообщила пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии.

По словам Терраса, Маккейн долгие годы отстаивал независимость и свободу стран Балтии. Он поддерживал их при вступлении в НАТО в 2004 году.

"И сегодня, когда ситуация осложнилась, он четко и громко высутпает за продолжение присутствия США в Европе", - сказал Террас после вручения ордена сенатору.

Награду Маккейн получил во время двухдневного визита в Эстонию в качестве главы делегации сената США. Сегодня Маккейна, Линдси Грэм и Эми Клобушар встретились также с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и министром обороны Маргусом Цахкна.

Делегация сенаторов США также посетит Латвию, Литву, Украину, Грузию и Черногорию.