Умер легендарный спортивный журналист Лембиту Куузе

Лембиту Куузе. Фото: Юло Йозинг, ERR

Вечером в субботу, 14 января, после тяжелой болезни на 67-м году жизни скончался спортивный журналист и репортер ЭТВ Лембиту Куузе.

Лембиту Куузе начал работать на эстонском телевидении с 1988 года. Первые пять лет он работал корреспондентом в Тарту. С 1993 года он стал членом спортивной редакции и работал в ней до последних дней своей жизни.

Сюжеты Лембиту Куузе часто выходили и в "Актуальной камере" на русском языке.

Его заслуги были отмечены орденом Белой звезды V класса, а в 2012 году он за свою долгую работу и запоминающиеся комментарии спортивных состязаний был удостоен ежегодной премии "Золотой микрофон" Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации ERR.