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Госсуд не усмотрел нарушения конституции в местном налоге на рекламу

Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 15:48
Рубрика: Эстония

Государственный суд во вторник отклонил кассационную жалобу нескольких предприятий, опротестовавших введенную пярнуской горуправой обязанность платить налог на рекламу.

По мнению истцов — Neste Eesti AS, Selver AS, JCDecaux Eesti OÜ и Clear Channel Estonia OÜ — конституция требует устанавливать ставку налога на рекламу в законе, а не в постановлении местного самоуправления.

Общая коллегия Госсуда не согласилась с этой точкой зрения, отметив, что конституция допускает разное регулирование государственных и местных налогов. Местные налоги должны быть прописаны в законе вместе с их объектом, плательщиком и получателем, но в отличие от государственных налогов, для местных налогов не требуется устанавливать в законе их максимальную ставку.

Установленную горуправой обязанность платить налог на рекламу также оспорили в Госсуде Ramirent Baltic AS, Kaubamaja AS, Northern European Outdoor Media OÜ, Prisma Peremarket AS и Rimi Eesti Food AS, но рассмотрение их жалобы было отложено до принятия решения по апелляции против пярнуской горуправы.

Андрей Крашевский
Редактор

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