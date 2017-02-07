Вице-канцлер Егоров: повышение акциза на топливо не вызовет резкого скачка цен в Эстонии

Дмитрий Егоров Фото: ERR

Рост акциза на моторное топливо с 1 февраля не вызовет общего повышения цен в Эстонии, сказал вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров.

Егоров сказал, выступая в утренней телепрограмме Terevisioon на ETV, что о розничной цене моторного топлива говорить невозможно, поскольку ее все же назначает продавец. Он добавил, что с 1 февраля к стоимости бензина с учетом налога с оборота и нового акциза прибавится 5,6 центов за литр, а дизеля – 5,4 цента.

Егоров сказал, что в случае таких акцизных товаров как топливо, алкоголь и табак следует учитывать, что продавцы ими запасаются. "Это помогает сгладить повышение цен. Вероятно, самые большие – запасы алкоголя, поэтому повышение цен пока незаметно. Больше всего запасаются водкой, некоторые продавцы даже на год", – пояснил Егоров.

Когда в продажу поступит водка с новой акцизной ставкой, то пол-литровая бутылка подорожает в среднем на 50 центов, пол-литра слабоалкогольных напитков – на 20 центов.

Егоров сказал, что доля топлива в экономике составляет до 3%, а в производстве продуктов питания и того меньше – приблизительно 1%. "Наиболее существенно повышение цен скажется на наземном транспорте, но стоимость продажи услуг из-за роста акциза не вырастет больше, чем на пару процентов", – сказал Егоров.