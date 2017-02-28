Яна Тоом не будет выдвигаться на муниципальных выборах в Таллинне

Яна Тоом. Фото: ERR

Евродепутат и центристка Яна Тоом дала понять, что, скорее всего, не будет участвовать в предстоящих осенью муниципальных выборах в Таллинне, и признала, что ей сложно общаться с лидером партии, премьер-министром Юри Ратасом.

"Смотрите. Я депутат Европейского парламента. У меня не протекает крыша. Мне не нужно бороться за то, чтобы стать старейшиной части города Таллинна", – сказала Тоом BNS во вторник.

Тоом прокомментировала принятое в понедельник таллиннским советом Центристской партии решение, согласно которому список кандидатов от центристов на муниципальных выборах по Мустамяэ возглавит исполняющий сейчас обязанности мэра столицы Таави Аас, а список по Ласнамяэ — вице-мэр Михаил Кылварт.

Тоом отметила также, что ей нет смысла соперничать с Кылвартом в одном округе. "Если мы с Михаилом пойдем от одного округа, это будет тратой голосов и времени. Мы уже так однажды делали в Пыхья-Таллинне и разница между нами составила 28 голосов", – сказала Тоом.

В ответ на вопрос о своем возможном участии в муниципальных выборах в Нарве, Тоом сказала, что не обсуждала эту тему с лидером Центристской партии, премьер-министром Юри Ратасом.

"Я не говорила, что ни в коем случае не пойду. Я сказала, что нарвитяне очень ждут моей поддержки и я посмотрю, как все сложится. Но сейчас моя проблема в том, что мое общение с партией является каким-то пунктирным, я бы сказала, – сказала Тоом. – Когда уважаемый председатель партии найдет время, чтобы связаться со мной и обсудить все эти вопросы, я, возможно, приму решение, но этого пока не произошло".