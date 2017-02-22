Большинство уездных старейшин хотят баллотироваться на местных выборах

Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix

Большинство уездных старейшин планируют баллотироваться в местные самоуправления на предстоящих осенью муниципальных выборах.

На данный момент такие планы подтвердили 8 руководителей уездных управ из 15, передают утренние теленовости ETV+.

Среди тех, кто пока еще не определился, главы Харьюского, Тартуского и Пылваского уездов. По их словам, решение будет принято на основании внутрипартийных соглашений.

А вот старейшина Йыгевамаа Виктор Святышев подтвердил, что он планирует перейти на работу в частный сектор и, очевидно, баллотироваться не станет.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии в октябре. Уездные управы планируется ликвидировать летом следующего года.