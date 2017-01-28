В Тартумаа погиб попавший под погрузчик мужчина

Теплицы Grüne Fee в Луунья. Фото: Postimees/Scanpix

В пятницу на территории предприятия AS Grüne Fee в волости Луунья Тартуского уезда 41-летний работник при выполнении должностных обязанностей попал под вилочный погрузчик и скончался в результате полученных травм.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сообщила изданию Tartu Postimees, что несчастный случай произошел днем. Водитель вилочного погрузчика во время работы на территории выехал со склада, но случайно наехал на бордюрный камень. В результате погрузчик завалился набок, придавив водителя, который скончался на месте.

Несчастный случай произошел на производственном участке, где выращиваются зелень и овощи.

Точные обстоятельства несчастного случая будут выяснены при расследовании открытого уголовного дела.

По данным Трудовой инспекции, в прошлом году в Эстонии произошло почти 5000 несчастных случаев на рабочем месте, в том числе 975 тяжелых, в результате которых погибли 24 человека. Это стало самым высоким показателем за десятилетие. Больше всего несчастных случаев произошло в сфере производства металлических изделий, торговле, гособороне, а также в сфере грузовых перевозок и складского хранения. В 2015 произошло 958 тяжелых несчастных случая на производстве, погибли 17 работников.