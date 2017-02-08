Налоговики продолжают борьбу с зарплатами в конвертах, под особым прицелом строительный сектор

Борьба с теневой экономикой и зарплатами в конвертах остается главным вызовом для Налогово-таможенного департамента. В минувшем году в прокуратуру были переданы 16 уголовных дел, так или иначе связанных с налогами. В них замешаны 66 человек. В ведомстве также прогнозируют рост приграничной торговли, который связан с очередным повышением акцизов.

Подводя итоги минувшей четырехлетки, в Налогово-таможенном департаменте обратили внимание на то, что это был период посвященный выполнению двух задач. С одной стороны, ведомство было занято оптимизацией налоговых сборов. С другой стороны, в период с 2013 по 2016 годы велась активная борьба с теневым бизнесом. Так, по данным департамента, только в минувший год из-за налоговых махинаций в форме, т.н. "зарплат в конвертах" государство могло недополучить примерно 170 млн евро, сообщила в среду, 1 февраля, в своем итоговом выпуске новостная передача канала ETV+ "Актуальная камера".

"Допустим, мы возьмем в расчет один только строительный сектор. Сегодня там работают примерно 35 - 40 тысяч человек. Мы знаем, что средняя заработная плата в этом сегменте порядка шести евро в час чистыми. Но тогда выходит, что из этих 35 000 строителей обозначенную зарплату должны получать только 8 тысяч человек", - рассказал заместитель гендиректора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн.

Кроме этого в минувшем году в прокуратуру были переданы 16 уголовных дел, так или иначе связанных с налогами, и в которых были замешаны 66 человек. Из них восемь организованных преступных группировок были прямо связаны с налоговыми махинациями, и еще по две с нелегальным перевозом нарктотических средств и контрабандой.

Одной же из положительных тенденций начиная с 2012 года стало снижение оборота нелегальных сигарет. Снижается и потребление алкоголя. Сегодня налоговики развеяли миф том, что с повышением алкогольного акциза жители нашей страны ринутся в соседнюю Латвию. Кратковременные поездки через южную границу в минувшем году выросли всего на 2%. Но в этом году картина может поменяться.

"Это явление, которое будет усугубляться и рост продолжится. Но основные силы Налогово-таможенного департамента будут брошены на то, чтобы предотвратить попадание иностранного алкоголя на наш рынок в коммерческих целях. Будем задерживать тех, кто захочет сделать на этом бизнес", - предупредил глава информационного отдела Налогово-таможенного департамента Янек Лейс.

В целом же налоговая культура Эстонии находится в достаточно хорошем состоянии и в связи с этим ведомство намерено поменять методы работы: проводить меньше проверок и больше консультаций.

Кроме этого в ближайшее время Налогово-таможенный департамент планирует существенно упростить процедуру подачи деклараций, о чем ведомство сообщит уже в ближайшие месяцы.