Глава Департамента статистики уходит в отставку
Генеральный директор Департамента статистики Андрес Оопкауп написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.
В четверг, 26 января, отставку Оопкаупа утвердило правительство страны.
Согласно одобренному решению, он покинет должность 1 февраля.
Пятилетний срок полномочий Оопкаупа истекает 1 ноября 207 года - он был утвержден в должности гендиректора ведомства осенью 2012 года.
С 1994 по 2011 год Оопкауп работал на разных должностях в Министерстве сельского хозяйства.
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