Глава Департамента статистики уходит в отставку

С 1 февраля пост главного редактора "Радио 4" займет ответственный редактор радиостанции Юлия Балий. Нынешний главред Мари Вельмет станет советником правления ERR. В интервью "Актуальной камере" Юлия Балий сказала, что самые большие изменения будут в программах прайм-тайма, то есть в утренние часы и драйв-тайма - в то время, когда люди возвращаются в автомобилях домой.