Департамент информации: в России сохраняется страх перед цветными революциями и иностранными агентами

Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности Эстонии. Такой вывод сделан в предисловии к ежегоднику Департамента информации. В ведомстве полагают, что российские спецслужбы могут активизироваться в разгар председательства нашей страны в Евросоюзе, передает "Актуальная камера".

Второй по счету ежегодный отчет Департамента информации уместился на 63-х страницах, большая часть из которых посвящена темам, которые так или иначе связаны с действиями Российской Федерации. По словам главы ведомства Микка Маррана, в прошлом году в России предсказуемо усугубились внутригосударственные проблемы.

"В Кремле ощущаются страхи по поводу выхода народных масс из-под контроля. Прежде всего, в различных регионах России. Здесь нужно отметить, что основной задачей приближенных к Путину является сохранение действующего в стране режима. Сохраняется также страх перед цветными революциями и иностранными агентами", - сообщил гендиректор Департамента информации Микк Марран.

Определенные опасения вызывает активизация России в киберпространстве. По данным департамента, в 2016 году были совершены атаки на электронную почту работников Рийгикогу, Министерства иностранных дел и Министерства экономики и коммуникаций. По мнению Маррана, киберпреступники активизируются во второй половине года, когда наша страна возьмет на себя председательство в Совете ЕС.

"На подходе ряд важных событий - выборы во Франции и Германии. В ближайшие месяцы в регион стран Балтии начнут прибывать подразделения союзников по НАТО. Эстония готовится взять на себя бразды правления в Евросоюзе. Осенью в стране предстоят выборы в органы местных самоуправлений. Учитывая все это можно заявить, что возможностей для не военного вмешательства — достаточно", - пояснил Марран.

С особым вниманием необходимо будет подойти и к военным учениям "Запад", где по данным департамента, ожидается рекордное количество российских военнослужащих, которые скорее всего разыграют региональный конфликт с НАТО.

"За пределами наших границ - 108 тысяч военнослужащих, которые хорошо вооружены, оснащены техникой и которые регулярно принимают участие в учениях. Эти бойцы хорошо проинформированы о планах. И как заметил Микк Марран, нет никаких сомнений, что целью данных учений является отработать нападение на альянс", - считает министр обороны Маргус Цахкна.

В ведомстве также отмечают, что со строительством новых газопроводов у России появляется все больше возможностей оказывать негативное влияние на стабильность и безопасность ЕС.