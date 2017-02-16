Рыйвас: у Эстонии хватает смелости менять устоявшиеся процессы

Таави Рыйвас. Фото: Postimees/Scanpix

Вице-спикер Рийгикогу, экс-премьер министр Таави Рыйвас считает, что выгодное отличие Эстонии от многих государств - это умение смело менять устоявшиеся процессы.

Как сообщила в четверг, 9 февраля, пресс-служба парламента, такое заявление он сделал, выступая накануне на открытии финансовой конференции London Fintech Conference с докладом, в котором представил электронные решения Эстонии.

Во вступительной речи Рыйвас подчеркнул, что законы и регулирования должны идти в ногу с современными и инновационными бизнес-моделями.

"Во времена, когда такие предприятия как "Transferwise" и "Funderbeam" создают новые технологии и инновационные решения, способные пошатнуть основы традиционных отраслей промышленности, у государства есть выбор: стать путеводителем в этом новом мире или же плестись следом. Государства либо способны идти в ногу с изменениями, либо не представляются конкурентоспособными", – сказал Рыйвас.

По его словам, технологии – лишь средства для нестандартного мышления. "Смелость менять устоявшиеся процессы – то, что отличает Эстонию от многих других государств", – сказал Рыйвас.

London Fintech Conference – это самая крупная студенческая конференция в Европе, посвященная финансовым технологиям. В ней принимают участие самые крупные предприятия этой сферы, стартапы, инвесторы и многочисленные студенты.

В организованной совместно с Имперским колледжем Лондона конференции участвуют около 250 человек.